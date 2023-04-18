Oscar ödüllü oyuncu Olivia Colman Nazım Hikmet şiiri okudu

OLIVIA COLMAN KİMDİR?

1974 yılında İngiltere'nin Norwich şehrinde doğan oyuncu, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Broadchurch dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü kazanan oyuncu, The Night Manager'daki (2016) performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Fleabag'deki (2016-2019) performansıyla ise Colman, Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu için Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Kraliyet ailesini konu alan The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Colman, En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı

Oyuncu, başrollerin Rachel Weisz ve Emma Stone ile paylaştığı The Favourite (2018) filmiyle ise döneminde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.