Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ölümü şüpheli bulundu

Sanfa Fe'deki evinde eşi Betsy Arakawa ile birlikte cesetleri bulunan Gene Hackman'ın ölümü kapsamlı araştırılıyor. Bir şerif yardımcısı, ölüm nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak durumun "Bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli olduğu düşünülüyor" dedi

Verilen bilgilerde, Hackman ve Arakawa'nın cesetlerinin ilk olarak evlerinde bakım işçileri tarafından bulunduğu belirtildi. Bir yetkili, Arakawa'nın banyoda yerde yatarken, başının yakınında bir ısıtıcı ve yakındaki bir tezgahın üzerinde açık bir reçeteli ilaç şişesiyle bulunduğunu söyledi.

Hackman'ın cesedi mutfağa yakın başka bir odada yerde bulundu. Yetkili, "Erkek bireyin aniden düştüğünden şüphelenildiğini" belirtti. Yetkili, hem Hackman'ın hem de Arakawa'nın birkaç gün önce ölmüş gibi göründüğünü söyledi. Evin diğer kısımlarında iki sağlıklı köpek daha bulundu. Ön kapı açıktı ve kilitlenmemişti ve zorla girildiğine veya hırsızlık yapıldığına dair hiçbir işaret yoktu.

İlk inceleme karbon monoksit veya doğal gaz kaçağına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadığı belirtildi. Çiftin ölüm nedenin otopsi sonrası netleşmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

"The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde dün ölü bulunmuştu.