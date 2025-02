Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ölümü şüpheli bulundu

"The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde dün ölü bulunmuştu.

Oyuncu, Francis Ford Coppola'nın The Conversation ve Wes Anderson imzalı The Royal Tenenbaums filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı. Oyuncu son olarak 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde "Monroe Cole" rolüne hayat verdi ve ardından New Mexico'da daha sakin bir hayat için Hollywood'dan ayrıldı.

HEP OYUNCU OLMAK İSTEMİŞ

Daha önce verdiği bir röportajda Hackman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım 10 yaşlarındayken, hatta belki daha gençken oyuncu olmak istiyordum. İzlediğim ilk filmler ve James Cagney, Errol Flynn gibi hayran olduğum aktörlerin anıları... Oyuncuları gördüğümde, bunu yapabileceğimi hissettim. Ama bir işim olmadan önce yaklaşık sekiz yıl New York'ta kaldım. Kadın ayakkabıları sattım, deri mobilyaları cilaladım, kamyon sürdüm. Bence içinizde varsa ve bunu yeterince istiyorsanız yapabilirsiniz."

HOLLYWOOD'U NEDEN BIRAKTI?

2008 yılında Reuters'a konuşan usta aktör, artık oyunculuk yapmayacağını açıklamıştı. "Son birkaç yıldır harika bir rol çıkarsa diye bunu söylememem gerektiği söylendi ama artık oyunculuk yapmak istemiyorum" diyen Hackman roman yazma tutkusuna yöneldiğini açıkladı.

Oyuncu "Ben bir yıldız olmak için değil, bir aktör olmak için eğitildim. Şöhret, ajanlar, avukatlar ve basınla uğraşmak için değil, rol oynamak için eğitildim" demişti.