Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ölümü şüpheli bulundu
Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa'nın ölümü şüpheli bulundu. Çiftin birkaç gün önce önce ölmüş olabileceği belirtildi. Otopsi sonucu bekleniyor.
Sanfa Fe'deki evinde eşi Betsy Arakawa ile birlikte cesetleri bulunan Gene Hackman'ın ölümü kapsamlı araştırılıyor. Bir şerif yardımcısı, ölüm nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak durumun "Bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli olduğu düşünülüyor" dedi
Verilen bilgilerde, Hackman ve Arakawa'nın cesetlerinin ilk olarak evlerinde bakım işçileri tarafından bulunduğu belirtildi. Bir yetkili, Arakawa'nın banyoda yerde yatarken, başının yakınında bir ısıtıcı ve yakındaki bir tezgahın üzerinde açık bir reçeteli ilaç şişesiyle bulunduğunu söyledi.
Hackman'ın cesedi mutfağa yakın başka bir odada yerde bulundu. Yetkili, "Erkek bireyin aniden düştüğünden şüphelenildiğini" belirtti. Yetkili, hem Hackman'ın hem de Arakawa'nın birkaç gün önce ölmüş gibi göründüğünü söyledi. Evin diğer kısımlarında iki sağlıklı köpek daha bulundu. Ön kapı açıktı ve kilitlenmemişti ve zorla girildiğine veya hırsızlık yapıldığına dair hiçbir işaret yoktu.
İlk inceleme karbon monoksit veya doğal gaz kaçağına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadığı belirtildi. Çiftin ölüm nedenin otopsi sonrası netleşmesi bekleniyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
"The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde dün ölü bulunmuştu.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza yaptığı dün yaptığı açıklamada, 1991'den beri evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Yetkililer olayda cinayet şüphesi olmadığı söylerken usta aktör ve eşinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Çiftin ölümüne dair şüpheli bir durumun olmadığı da vurgulandı. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza ölüm nedenini belirtmedi ve çiftin ne zaman ölmüş olabileceğini de açıklamadı.
Mendoza yetkililerin "arama emrinin onaylanmasını beklediklerini" sözlerine ekledi. Ancak Daily Mail'in haberine göre, köpeğin ölümü yaşanan bu trajik hadisede anahtar rolü oynayabilir.
GENE HACKMAN KİMDİR?
“The French Connection”, “Bonnie and Clyde” ve “The Royal Tenenbaums” gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Gene Hackman, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Birçok ödülün yanı sıra iki kez de Oscar kazanan Gene Hackman'ın 30 yıl evli kaldığı ilk eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu bulunuyor.
Oscar ödüllerinin yanı sıra oyuncu, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Screen Actors Guild Ödülü de kazandı.
Hackman, 1970'ler ve 1980'lerde Christopher Reeve'in başrol oynadığı Superman filmlerinde Lex Luthor da dahil olmak üzere toplamda 100'den fazla rol oynadı. Hackman, Al Pacino, Gene Wilder, Warren Beatty ve Diane Keaton dahil olmak üzere birçok Hollywood yıldızıyla aynı filmde rol aldı.
Oyuncu, Francis Ford Coppola'nın The Conversation ve Wes Anderson imzalı The Royal Tenenbaums filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı. Oyuncu son olarak 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde "Monroe Cole" rolüne hayat verdi ve ardından New Mexico'da daha sakin bir hayat için Hollywood'dan ayrıldı.
HEP OYUNCU OLMAK İSTEMİŞ
Daha önce verdiği bir röportajda Hackman şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sanırım 10 yaşlarındayken, hatta belki daha gençken oyuncu olmak istiyordum. İzlediğim ilk filmler ve James Cagney, Errol Flynn gibi hayran olduğum aktörlerin anıları... Oyuncuları gördüğümde, bunu yapabileceğimi hissettim. Ama bir işim olmadan önce yaklaşık sekiz yıl New York'ta kaldım. Kadın ayakkabıları sattım, deri mobilyaları cilaladım, kamyon sürdüm. Bence içinizde varsa ve bunu yeterince istiyorsanız yapabilirsiniz."
HOLLYWOOD'U NEDEN BIRAKTI?
2008 yılında Reuters'a konuşan usta aktör, artık oyunculuk yapmayacağını açıklamıştı. "Son birkaç yıldır harika bir rol çıkarsa diye bunu söylememem gerektiği söylendi ama artık oyunculuk yapmak istemiyorum" diyen Hackman roman yazma tutkusuna yöneldiğini açıkladı.
Oyuncu "Ben bir yıldız olmak için değil, bir aktör olmak için eğitildim. Şöhret, ajanlar, avukatlar ve basınla uğraşmak için değil, rol oynamak için eğitildim" demişti.
TAZİYE MESAJLARI
Francis Ford Coppola, Hackman'ın ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada aktörün "harika bir sanatçı" olduğunu söyledi ve "Gene Hackman harika bir aktör, ilham verici ve işinde muhteşem biri. Vefat haberine çok üzüldüm" diye ekledi
Star Trek oyuncusu George Takei, X platformunda "ekranın gerçek devlerinden birini kaybettik" diye yazdı.
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