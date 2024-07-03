Oscar ödüllü senarist Robert Towne hayatını kaybetti

“The Last Detail”, “Chinatown” ve “Shampoo” gibi filmlerle adından söz ettiren ve "Chinatown" filmi ile Oscar kazanan Robert Towne , 89 yaşında yaşamını yitirdi.

1960'larda B filmleri yönetmeni Roger Corman için oyuncu ve yazar olarak çalışmaya başlamasıyla başlayan uzun kariyeri boyunca Towne, sinema tarihinin en çok aranan senaryo yazarlarından biri haline geldi.