Oscar ödüllü senarist Robert Towne hayatını kaybetti

“The Last Detail”, “Chinatown” ve “Shampoo” gibi filmlerle adından söz ettiren ve "Chinatown" filmi ile Oscar kazanan Robert Towne, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Towne'un basın danışmanı Carrie McClure, pazartesi günü Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.
1960'larda B filmleri yönetmeni Roger Corman için oyuncu ve yazar olarak çalışmaya başlamasıyla başlayan uzun kariyeri boyunca Towne, sinema tarihinin en çok aranan senaryo yazarlarından biri haline geldi.
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