Oscar ödüllü yapımcı Walter Mirisch hayatını kaybetti

1957’de kardeşleri Harold ve Marvin’le birlikte yapım şirketi ‘The Mirisch Company’yi kuran Walter Mirisch, 'Some Like It Hot', 'The Magnificent Seven', 'The Great Escape' gibi klasiklere bağlı kaldı.



1968’de dramatik gizem filmi 'Gecenin Sıcağında' ile Oscar'da 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü.



AKADEMİ TARAFINDAN ONURLANDIRILDI



Akademi, Walter Mirisch’i 60 yılı aşkın bir süredir yükselen kariyeri boyunca iki kez daha onurlandırdı. 1978’de, 'sürekli yüksek kaliteli sinema filmi prodüksiyonu' anısına 'Irving G. Thalberg Anma Ödülü'nü alan Mirisch, 1983’te sektöre itibar kazandıran insani çabaları nedeniyle 'Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’ne layık görüldü.