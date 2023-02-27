Oscar ödüllü yapımcı Walter Mirisch hayatını kaybetti

1970’lerde dört dönem Akademi başkanı olarak görev yapan Walter Mirisch’in ölümü, Akademi tarafından yayımlanan bir açıklamayla duyuruldu.



"GERÇEK BİR VİZYONERDİ"

Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang, büyük üzüntü duyduklarını "Walter Mirisch, hem yapımcı hem de endüstri lideri olarak gerçek bir vizyonerdi. Uzun yıllar başkan ve Akademi başkanı olarak hizmet vererek, film camiası ve Akademi üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Film yapımcılığına ve Akademi’ye olan tutkusu asla sarsılmadı ve sevgili bir dost ve danışman olarak kaldı. Bu zor dönemde ailesine sevgilerimizi ve desteğimizi gönderiyoruz" ifadeleriyle aktardı.



Walter Mirisch, 20’nci yüzyılın ortalarında Hollywood’un en çok övülen ve güçlü yapımcılarından biri olarak biliniyordu.

