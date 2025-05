Oscar ödüllü yıldızlar yıllar sonra bir araya geliyor

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bie'in filmin yönetmen koltuğunda oturacağı biliniyor. Griffin Dunne'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film, Alice Hoffman'ın 1995 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı.



Bullock ile Kidman hem filmin yapımcılığını üstleniyor hem de filmin başrollerini. Yönetmen Bier, Kidman ile The Undoing ve The Perfect Couple projelerinde çalıştı. Bullock ise Bird Box filminde yönetmenle bir araya geldi.

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan "The Blind Side" filmi birçok dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve Sandra Bullock'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Kidman ise The Hours filmindeki rolüyle Oscar'a layık görüldü.