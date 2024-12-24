Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesinin detayları belli oldu

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. YILDIZ İSİMLER BİR ARADA Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson ve Charlize Theron paylaşacak.

Merakla beklenen filmin detayları hakkında bilgiyi ünlü yapım ve dağıtım şirketi Universal verdi.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026. — Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024

HOMEROS'UN DESTANINI BEYAZPERDEYE AKTARACAK Stüdyonun yeni X (Twitter) gönderisine göre yönetmenin gelecek projesi, geliştirilmiş yeni bir IMAX teknolojisi kullanılarak dünya çapında çekilecek efsanevi bir aksiyon destanı olacak.



Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı film, Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarına taşıyacak ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime girecek.



Öte yandan Homeros’un antik Yunan destanı Odysseia, hala okunan en eski edebiyat eserlerinden biri olma özelliğini koruyor. Destan, Yunan kahramanı Odysseus’un, Truva Savaşı sonrası evine dönerken yaşadığı zorlu yolculuğu konu alıyor.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi Haberi Görüntüle