Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'dan yeni stop-motion filmi: Buried Giant

Pan'in Labirent, Suyun Sesi ve Kızıl Tepe gibi filmlerle tanınan Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, animasyon dünyasındaki serüvenine yeni bir filmle devam ediyor. Son olarak Pinocchio filmiyle beğeni kazanan yönetmen, stop-motion tekniğiyle The Buried Giant adlı filmi çekeceğini duyurdu.



Nobel ödüllü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun ünlü fantastik romanından uyarlanacak olan filmde Del Toro filmin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlenecek. Yönetmen, filmin senaryosunu ise Dennis Kelly ("Matilda the Musical") ile birlikte yazacak.

