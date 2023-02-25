Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'dan yeni stop-motion filmi: Buried Giant

Oscar'da En İyi Animasyon Filmi adaylığı elde eden "Pinokyo"nun ardından, ödüllü yönetmen Guillermo del Toro  yeni bir stop-motion animasyon filmi için hazırlıklara başladı.

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'dan yeni stop-motion filmi: Buried Giant

Pan'in Labirent, Suyun Sesi ve Kızıl Tepe gibi filmlerle tanınan Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, animasyon dünyasındaki serüvenine yeni bir filmle devam ediyor. Son olarak Pinocchio filmiyle beğeni kazanan yönetmen, stop-motion tekniğiyle The Buried Giant adlı filmi çekeceğini duyurdu.

Nobel ödüllü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun ünlü fantastik romanından uyarlanacak olan filmde Del Toro filmin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlenecek. Yönetmen, filmin senaryosunu ise Dennis Kelly ("Matilda the Musical") ile birlikte yazacak.

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'dan yeni stop-motion filmi: Buried Giant - 1

Guillermo del Toro'nun Mark Gustafson'la birlikte yönettiği "Guillermo del Toro's Pinocchio" En İyi Animasyon dalında Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazandı.

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