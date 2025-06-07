Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese artık sinemaya gitmiyor

82 yaşındaki Scorsese gençken kendisinin de sinemadayken konuştuğunu itiraf etti ancak yönetmen, arkadaşlarıyla yalnızca film hakkında konuştuklarını ifade etti.

The Guardian'ın haberine göre, Scorsese filme odaklanmak için seyircilerin sohbet etmesinden ve cep telefonu gürültüsünden çok fazla etkilendiğini söyledi.

Son olarak Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği Dolunay Katilleri filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, artık sinemaya gitmediğini açıkladı. Oscar ödüllü yönetmen, sinemaya gidenlerin davranışlarından çok rahatsız olduğu için artık sinema salonlarında film izlemediğini söyledi.

EMEKLİ OLMAYACAK

Öte yandan projelerinin sağlık sorunları sebebiyle iptal edildiğine yönelik söylentilerin yanlış olduğunu ifade eden Martin Scorsese "Emekli olmaya hiç niyetim yok. Frank Sinatra'yı konu alan film, üzerinde çalıştığım İsa'yı konu alan film nedeniyle ertelendi. Umarım Tanrı bana bunları bitirecek gücü ve parayı verir.” ifadelerini kullanmıştı.

Scorsese'nin gelecek filmleri arasında İsa filmi, Sinatra biyografisi, Teddy Roosevelt filmi, David Grann'in yeni romanı "The Wager"ın uyarlaması ve Marilynne Robinson'un "Home" uyarlaması bulunuyor.

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan yönetmen, Köstebek (2006) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.