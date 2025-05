Oscar ödüllü yönetmen Robert Benton hayatını kaybetti

Üç Oscar ödüllü yönetmen ve senarist Robert Benton yaşamını yitirdi. 1979 tarihli Kramer vs. Kramer filminin yönetmeni 92 yaşındaydı. Usta yönetmen The Late Show, Places in the Heart, Nobody’s Fool gibi yapımlarla tanınıyor. Yönetmenin vefat haberini menajeri Marisa Forzano duyurdu.

Yönetmenin Places in the Heart filmi, En İyi Senaryo, Kramer Kramer'e Karşı filmi ise En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 Oscar ödülü kazandı.