Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg: Hiçbir film sonradan değiştirilmemeli

Altın Küre Ödülleri'nde Fabelmans filmiyle En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olan usta yönetmen Steven Spielberg, "E.T. the Extra-Terrestrial" filmi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Time 100 Zirvesi'ne katılan yönetmen, filmdeki bir sahneyi değiştirdiği için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
Oscar ödüllü yönetmen, 1982 tarihli filmdeki bir sahnede silahların olduğu sahneyi değiştirdiğini söyledi. 20. yılına özel yeniden vizyona giren filmdeki sahneyi değiştiren Spielberg, karakterlerin eline silah yerine telsiz verilmesini uygun buldu.
"E.T. DÖNEMİNİ YANSITAN BİR FİLM"
Ancak bu kararından pişmanlık duyan 76 yaşındaki yönetmen “Bu bir hataydı. E.T. dönemini yansıtan bir film. Hiçbir film, günümüzün koşullarına göre değişmemeli" ifadelerini kullandı.
1971'den bu yana çoğu klasik sayılan bir yapıma imza atan Spielberg, "Filmde federal ajanlar çocuklara yaklaşırken ellerinde silah tutuyordu. Silahları telsizle değiştirmeyi düşündüm. Yıllar geçti ve bu fikrim değişti. Yaptığım bir işi değiştirmemeliydim, bunu kimseye önermiyorum" dedi.