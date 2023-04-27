Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg: Hiçbir film sonradan değiştirilmemeli

"E.T. DÖNEMİNİ YANSITAN BİR FİLM"

Ancak bu kararından pişmanlık duyan 76 yaşındaki yönetmen “Bu bir hataydı. E.T. dönemini yansıtan bir film. Hiçbir film, günümüzün koşullarına göre değişmemeli" ifadelerini kullandı.

1971'den bu yana çoğu klasik sayılan bir yapıma imza atan Spielberg, "Filmde federal ajanlar çocuklara yaklaşırken ellerinde silah tutuyordu. Silahları telsizle değiştirmeyi düşündüm. Yıllar geçti ve bu fikrim değişti. Yaptığım bir işi değiştirmemeliydim, bunu kimseye önermiyorum" dedi.