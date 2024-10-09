Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi için hazırlıklara başladı

Oppenheimer filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, sıradaki projesi için hazırlıklara başladı. 2026'da gösterime girmesi planlanan yeni filmde başrolde olması için Matt Damon ile görüşülüyor.

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi için hazırlıklara başladı

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Deadline'ın aktardığına göre; senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde; eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi için hazırlıklara başladı - 1

17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan yeni filmde başrol oynaması için Matt Damon ile görüşülüyor. Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı.

Christopher Nolan'ın henüz adı ve konusu bilinmeyen yeni filmi hakkındaki tek ipucu, Oppenheimer kadar kasvetli olmayacağı. Çünkü ünlü daha önce bir sonraki filmi için bu ifadeleri kullanmıştı.

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Öte yandan "Prestij", "Inception", "Kara Şövalya" ve "Interstellar" gibi filmlerle tanınan Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

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