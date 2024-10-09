Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi için hazırlıklara başladı

Deadline'ın aktardığına göre; senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde; eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.

17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan yeni filmde başrol oynaması için Matt Damon ile görüşülüyor. Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı.



Christopher Nolan'ın henüz adı ve konusu bilinmeyen yeni filmi hakkındaki tek ipucu, Oppenheimer kadar kasvetli olmayacağı. Çünkü ünlü yönetmen daha önce bir sonraki filmi için bu ifadeleri kullanmıştı.