Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi için hazırlıklara başladı
Oppenheimer filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, sıradaki projesi için hazırlıklara başladı. 2026'da gösterime girmesi planlanan yeni filmde başrolde olması için Matt Damon ile görüşülüyor.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Deadline'ın aktardığına göre; senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde; eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.
17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan yeni filmde başrol oynaması için Matt Damon ile görüşülüyor. Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı.
Christopher Nolan'ın henüz adı ve konusu bilinmeyen yeni filmi hakkındaki tek ipucu, Oppenheimer kadar kasvetli olmayacağı. Çünkü ünlü yönetmen daha önce bir sonraki filmi için bu ifadeleri kullanmıştı.
NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI
Öte yandan "Prestij", "Inception", "Kara Şövalya" ve "Interstellar" gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.
İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.
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