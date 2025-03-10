Oscar ödüllü yönetmenin filmi Mickey 17 vizyona girdi: İşte ABD gişe rakamları

Robert Pattinson'ın başrolü üstlendiği film, 3 bin 807 sinemada gösterildi. Filmin bütçesinin 118 milyon dolar olduğu biliniyor. Film dünya çapında ise toplam 25,4 milyon dolar hasılat elde etti.

MICKEY 17 HAKKINDA



Bong Joon-Ho imzalı Mickey 17,uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor.



Başrollerini Robert Pattinson, Naomi Ackie, Toni Collette ve Steven Yeun’un yer aldığı filmde, yeniden klonlanabilen Mickey’in klonlarından biri olan Mickey 17’nin görev sırasında kaza geçirerek öldüğü düşünülür ve bu nedenle yeni bir Mickey klonu aktif edilir. Ancak Mickey 17 hayattadır. Bu durum üzerine Mickey 17 ve yeni klonu arasında büyük bir mücadele başlar.