Oscar ödüllü Cillian Murphy "28 Yıl Sonra" filminde

Danny Boyle'un heyecanla beklenen devam filmi "28 Yıl Sonra" (28 Years Later) için hazırlıklar sürüyor.

Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes'in rol alacağı "28 Years Later"ın kadrosunda Cillian Murphy'nin de yer alacağı ortaya çıktı.

Murphy, komadan uyanan ve bir virüsün ortaya çıkmasının ardından dünyanın hızlı hareket eden zombiler tarafından istila edildiğini keşfeden bisikletli bir kuryenin etrafında dönen "28 Gün Sonra" filminde başrol oynamıştı. Ancak Oscar'lı oyuncu ilk devam filmi "28 Hafta Sonra"da ise rol almadı.