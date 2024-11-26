Oscar ödüllü Milyoner (Slumdog Millionaire) filminin devamı geliyor

Danny Boyle'un yönetmen koltuğunda oturduğu Oscar ödüllü Milyoner filminin devamı geliyor. Yakın zamanda kurulan yapım şirketi Bridge7, filmin televizyon haklarını ve devam filminin haklarını satın aldı.

Deadline'a göre şirket, devam filmi üzerinde çalışıyor. Vikas Swarup'un "Q&A" adlı kitabından uyarlanan Slumdog Millionaire, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinde büyüyen ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının Hint versiyonunda yarışmaya katılan Jamal adlı 18 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu alıyor.

Danny Boyle'un yönettiği filmde, Dev Patel ilk uzun metrajlı filminde Jamal'ı, Freida Pinto sevgilisi Latika'yı, Anil Kapoor ise şov sunucusu Prem Kumar'ı canlandırdı.

Slumdog Millionaire, en iyi yönetmen ve en iyi film dahil olmak üzere 8 Oscar, 4 Altın Küre ve 7 BAFTA ödülü kazandı. Filmin müzikleri, film müziği ve "Jai Ho" şarkısı için birçok ödül kazanan AR Rahman tarafından bestelendi.

15 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, dünya çapında 378 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.