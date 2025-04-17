Oscar ödülünü kazanan Mikey Madison, Star Wars rolünü reddetti

77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan Anora filmi geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Sean Baker tarafından yönetilen filmin başrolünde Mikey Madison yer alıyor.



Oyuncu, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.



26 yaşındaki oyuncunun yeni Star Wars filmindeki rolü reddettiği ortaya çıktı. Variety'nin haberine göre, Madison filmde Ryan Gosling ile başrolleri paylaşacaktı.

Adı henüz belli olmayan filmin yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturacaktı. The Adam Project filminin senaryosunu kaleme alan Jonathan Tropper'ın iki yıldır yeni Star Wars filminin senaryosu üzerinde çalıştığı bildirildi. Madison'un filmdeki rolü neden reddettiği ise bilinmiyor.