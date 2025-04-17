Oscar ödülünü kazanan Mikey Madison, Star Wars rolünü reddetti

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 Oscar ödülü kazandı. Filmin yıldızının yeni Star Wars filmindeki rolü reddettiği ortaya çıktı.

Oscar ödülünü kazanan Mikey Madison, Star Wars rolünü reddetti

77. Cannes Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan Anora filmi geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Sean Baker tarafından yönetilen filmin başrolünde Mikey Madison yer alıyor.

Oyuncu, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu 'ını kazandı.

26 yaşındaki oyuncunun yeni filmindeki rolü reddettiği ortaya çıktı. Variety'nin haberine göre, Madison filmde Ryan Gosling ile başrolleri paylaşacaktı.

Adı henüz belli olmayan filmin yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturacaktı. The Adam Project filminin senaryosunu kaleme alan Jonathan Tropper'ın iki yıldır yeni Star Wars filminin senaryosu üzerinde çalıştığı bildirildi. Madison'un filmdeki rolü neden reddettiği ise bilinmiyor.

Oscar ödülünü kazanan Mikey Madison, Star Wars rolünü reddetti - 1 Anora filmi 5 Oscar ödülü kazandı.
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