Oscar öncesi son ödüller de verildi: Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi zirvede

Senaristler Birliği (WGA), Kurgucular Birliği (ACE) ve Görüntü Yönetmenleri Birliği (ASC) ödülleri dağıtıldı. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) Oscar'ı kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Oscar öncesi son ödüller de verildi: Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi zirvede

95. Oscar Ödülleri öncesinde, son meslek birlikleri ödülleri de sahiplerini buldu. Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde "Elvis" En İyi Ödülü'ne layık görüldü. Böylece filmin görüntü yönetmeni Mandy Walker, bu ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni oldu.

Amerikan Kurgucular Birliği'nin verdiği 73. ACE Eddie Ödülleri'nde ise "Top Gun: Maverick" ve "Everything Everywhere All At Once" öne çıktı. "Everything Everywhere All At Once" aynı zamanda Amerikan Senaristler Birliği Ödülleri'nde (WGA) de En İyi Orijinal Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Film böylece Oscar yarışının kazanmaya en yakın adayı haline geldi.


AMERİKAN SENARİSTLER BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ

En İyi Özgün Senaryo: Everything Everywhere All at Once

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking

En İyi Belgesel: Moonage Daydream

En İyi Drama Dizisi: Severance

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Yeni Dizi: Severance

En İyi Mini Dizi: The White Lotus

En İyi TV Filmi: Honor Society

En İyi Drama Dizisi Bölümü: Better Call Saul - “Plan and Execution”

En İyi Komedi Dizisi Bölümü: Hacks - “The One, the Only”


AMERİKAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ 

En İyi Film: Elvis

Spotlight Ödülü: War Sailor

En İyi Belgesel: All That Breathes

En İyi Dizi (1 Saat, Reklamsız): The Marvelous Mrs. Maisel - “How Do You Get to Carnegie Hall?”

En İyi Dizi (1 Saat, Reklamlı): The Old Man - “IV”

En İyi Mini Dizi/TV Filmi/ Pilot Bölüm: The Old Man - “I”

En İyi Dizi (Yarım Saat): Barry - “starting now”

Oscar öncesi son ödüller de verildi: Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi zirvede - 1

AMERİKAN KURGUCULAR BİRLİĞİ EDDİE ÖDÜLLERİ 

En İyi Film (Drama): Top Gun: Maverick

En İyi Film (Komedi): Everything Everywhere All at Once

En İyi Animasyon: Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Belgesel: Fire of Love

En İyi Dizi (Drama): Andor - “One Way Out”

En İyi Dizi (Komedi, Tek Kamera): The Bear - “System”

En İyi Dizi (Komedi, Multi-Kamera): The Neighborhood - “Welcome to the Art of Negotiation”

En İyi Mini Dizi: The White Lotus - “Arrivederci”

En İyi Televizyon Filmi: Weird: The Al Yankovic Story

En İyi Animasyon Dizi: Love, Death & Robots - “Bad Travelling”

En İyi Belgesel Dizi: Vice - “Killing for Success & Marcos Returns”

Altın Eddie Yılın Yönetmeni: Gina Prince-Bythewood

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