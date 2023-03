Oscar öncesi son ödüller de verildi: Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi zirvede

95. Oscar Ödülleri öncesinde, son meslek birlikleri ödülleri de sahiplerini buldu. Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde "Elvis" En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Böylece filmin görüntü yönetmeni Mandy Walker, bu ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni oldu.



Amerikan Kurgucular Birliği'nin verdiği 73. ACE Eddie Ödülleri'nde ise "Top Gun: Maverick" ve "Everything Everywhere All At Once" öne çıktı. "Everything Everywhere All At Once" aynı zamanda Amerikan Senaristler Birliği Ödülleri'nde (WGA) de En İyi Orijinal Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.



Film böylece Oscar yarışının kazanmaya en yakın adayı haline geldi.





AMERİKAN SENARİSTLER BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ

En İyi Özgün Senaryo: Everything Everywhere All at Once

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking



En İyi Belgesel: Moonage Daydream



En İyi Drama Dizisi: Severance



En İyi Komedi Dizisi: The Bear



En İyi Yeni Dizi: Severance



En İyi Mini Dizi: The White Lotus



En İyi TV Filmi: Honor Society



En İyi Drama Dizisi Bölümü: Better Call Saul - “Plan and Execution”



En İyi Komedi Dizisi Bölümü: Hacks - “The One, the Only”



AMERİKAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Elvis



Spotlight Ödülü: War Sailor



En İyi Belgesel: All That Breathes



En İyi Dizi (1 Saat, Reklamsız): The Marvelous Mrs. Maisel - “How Do You Get to Carnegie Hall?”



En İyi Dizi (1 Saat, Reklamlı): The Old Man - “IV”



En İyi Mini Dizi/TV Filmi/ Pilot Bölüm: The Old Man - “I”



En İyi Dizi (Yarım Saat): Barry - “starting now”