Oscar ve Emmy ödül törenlerinin ünlü yönetmeni hayatını kaybetti
Oscar, Emmy, Screen Actors Guild ve American Music Awards gibi prestijli ödül törenlerinin yapımcısı ve yönetmeni Jeff Margolis, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Margolis’in vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Ünlü yönetmenin ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.
SAG Ödülleri Komitesi, Margolis’in vefatı üzerine yaptığı açıklamada ''Emekleri için minnettarız ve onu çok özleyeceğiz'' ifadelerine yer verdi.
Jeff Margolis, televizyon kariyerine alt kademe görevlerle başladı. İlk işi, Monty Hall’un sunduğu Let’s Make a Deal programında işaret kartları tutmaktı. Canlı yayın deneyimi kazandıktan sonra, Oscar gibi büyük televizyon etkinliklerini yönetip yapımcılığını üstlendi.
Margolis; 22 American Music Awards, 8 Oscar Akademi Ödülleri, 7 SAG Ödülleri, 3 Emmy, 3 Altın Küre Kırmızı Halı özel programı ve 2 Country Müzik Akademisi Ödülleri’nin yönetmenliğini yaptı.
''ÖFKELENMEMEYİ PRENSİP HALİNE GETİRDİM''
Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda başarısının sırrını paylaşan Margolis, “Başarımın önemli bir kısmı iyilik ve nezaket üzerine kuruludur. Sesimi yükseltmem ve kimseyi utandırmam. Öfkelenmemeyi prensip haline getirdim. Projelerimde aile ortamı yaratmaya çalışırım. Herkesin kendini bu işin bir parçası olarak hissetmesini isterim'' demişti.
Kariyeri boyunca birçok ödül de kazanan Margolis, Oscar yönetmenliği ile iki Directors Guild of America ödülüne layık görüldü. 1991-1996 yılları arasında Akademi Ödülleri’ni yöneterek 6 Emmy adaylığı kazandı.
Ünlü isim, işine duyduğu sevgiyi ise “Yönetmenlik yaparken yaşadığım heyecan tarif edilemez... Sabah yataktan kalkıp işe gitmek için sabırsızlanıyorum'' sözleriyle ifade etmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Emmy Ödülleri
- Oscar
- Yönetmen