Oscar ve Emmy ödül törenlerinin ünlü yönetmeni hayatını kaybetti

SAG Ödülleri Komitesi, Margolis’in vefatı üzerine yaptığı açıklamada ''Emekleri için minnettarız ve onu çok özleyeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

''ÖFKELENMEMEYİ PRENSİP HALİNE GETİRDİM''

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda başarısının sırrını paylaşan Margolis, “Başarımın önemli bir kısmı iyilik ve nezaket üzerine kuruludur. Sesimi yükseltmem ve kimseyi utandırmam. Öfkelenmemeyi prensip haline getirdim. Projelerimde aile ortamı yaratmaya çalışırım. Herkesin kendini bu işin bir parçası olarak hissetmesini isterim'' demişti.



Kariyeri boyunca birçok ödül de kazanan Margolis, Oscar yönetmenliği ile iki Directors Guild of America ödülüne layık görüldü. 1991-1996 yılları arasında Akademi Ödülleri’ni yöneterek 6 Emmy adaylığı kazandı.



Ünlü isim, işine duyduğu sevgiyi ise “Yönetmenlik yaparken yaşadığım heyecan tarif edilemez... Sabah yataktan kalkıp işe gitmek için sabırsızlanıyorum'' sözleriyle ifade etmişti.