Oscar yarışında usta yönetmen Martin Scorsese'nin en büyük rakibi kendisi

Bugüne dek defalarca Oscar aday olmuş ancak sadece "Köstebek" filmiyle (The Departed) ödül kazanan Martin Scorsese'nin, bu yıl vizyona girecek "Dolunay Katilleri" filmiyle (Killers of the Flower Moon) 2024 Akademi Ödülleri'ne aday olması bekleniyor.

Ancak 2024 Oscar Ödülleri'nde Martin Scorsese'nin en büyük rakibi yine kendisi olabilir. Çünkü usta yönetmenin dahil olduğu tek film "Dolunay Katilleri" değil.