Oscar yarışında usta yönetmen Martin Scorsese'nin en büyük rakibi kendisi

Bugüne dek defalarca Oscar aday olmuş ancak sadece "Köstebek" filmiyle (The Departed) ödül kazanan Martin Scorsese'nin, bu yıl vizyona girecek "Dolunay Katilleri" filmiyle (Killers of the Flower Moon) 2024 Akademi Ödülleri'ne aday olması bekleniyor.
Ancak 2024 Oscar Ödülleri'nde Martin Scorsese'nin en büyük rakibi yine kendisi olabilir. Çünkü usta yönetmenin dahil olduğu tek film "Dolunay Katilleri" değil.
Scorsese, aynı zamanda Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolünde oynadığı "Maestro" filminin yapımcıları arasında yer alıyor.
Tıpkı "Dolunay Katilleri" gibi, besteci Leonard Bernstein'ın hayatını ve Felicia Montealegre ile olan evliliğini konu alan "Maestro"nun da prestiji ve konusu nedeniyle birkaç dalda Oscar'a aday gösterilmesi bekleniyor.
İKİ FİLMİN KARŞI KARŞIYA GELMESİ BEKLENİYOR
Dolayısıyla "Dolunay Katilleri" ve Maestro'nun aynı kategorilerde aday gösterilmesine ve iki Scorsese filminin karşı karşıya gelmesine büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.
"DOLUNAY KATİLLERİ" FİLMİ 1920'LERDE GEÇİYOR
Cannes Film Festivali'nde gösterildiğinde dakikalarca ayakta alkışlanan Scorsese imzalı "Dolunay Katilleri", şimdiden yılın en çok beklenenleri arasında başı çekiyor.
1920'lerde geçen film, Oklahoma'daki Kızılderili birliği Osage üyelerinin, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfetmesiyle artan cinayetleri ve henüz kurulma aşamasındaki FBI'ın doğuşu konu alıyor.
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