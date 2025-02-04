Karla Sofia Gascon Oscar yarışından çekilmeyecek! Geçmişteki paylaşımları gündemde

Oscar Ödülleri için geri sayım resmen başladı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.



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"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Gascon, bu kategoride aday gösterilen ilk trans birey oldu.



"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI Ancak Gascon'un geçmişte yaptığı paylaşımlar, oyuncunun Oscar'a aday gösterilmesiyle yeniden gündeme geldi. Gascon 2020-2021 yıllarında X hesabında George Floyd'un ölümü ve Oscar'daki kapsayıcılık standartlarıyla ilgili konularda görüşlerini paylaşmıştı.



X hesabını kapatan oyuncu, geçmişte yaptığı ırkçı, İslamofobik, ayrımcı paylaşımlarla ilgili özür diledi.

Emilia Perez filminin oyuncuları

ÖZÜR DİLEDİ "Hayatım boyunca daha iyi bir dünya için savaştım. Işığın her zaman karanlığı yeneceğine inanıyorum" diyen Gascón, CNN'e yaptığ açıklamada "kırılmış olabilecek tüm insanlara en içten özürlerini" ilettiğini ifade etti.



"Ne ırkçıyım ne de tüm bu insanların başkalarına benim olduğuma inandırmaya çalıştığı türden biriyim" diyen oyuncu, bazı paylaşımları "tanımadığını" ve kendisini savunma fırsatı verilmediğini söyledi.



Ayrıca Emilia Pérez'in başrol oyuncusu Selena Gomez hakkında aşağılayıcı bir paylaşım yaptığını da reddetti ve "Elbette benim değil, meslektaşım hakkında hiçbir şey söylemedim, ondan asla bu şekilde bahsetmem" diye ekledi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK Gascón, CNN'e yaptığı açıklamada, "Oscar adaylığımdan çekilmeyeceğim çünkü hiçbir suç işlemedim ve kimseye zarar vermedim" dedi.

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