Oscar'a aday gösterilen Keira Knightley: Kötü bir oyuncu olduğumu düşünüyorlardı

"KÖTÜ BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜLÜYORDUM"

Oscar'a aday gösterilmesiyle ilgili konuşan oyuncu "Kariyerim için oldukça büyük bir şeydi. Karayip Korsanları filmim ise çoktan çıkmıştı ancak kötü bir oyuncu olarak görülüyordum." ifadelerini kullandı.