Oscar'a aday gösterilen Keira Knightley: Kötü bir oyuncu olduğumu düşünüyorlardı
Karayip Korsanları serisiyle tanınan İngiliz oyuncu Keira Knightley kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İngiliz oyuncu Keira Knightley, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki oyuncu, Aşk ve Gurur (2005) filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.
Filmde Elizabeth Bennet karakterine hayat veren oyuncu, aynı dönemde rol aldığı Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmindeki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
"KÖTÜ BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜLÜYORDUM"
Oscar'a aday gösterilmesiyle ilgili konuşan oyuncu "Kariyerim için oldukça büyük bir şeydi. Karayip Korsanları filmim ise çoktan çıkmıştı ancak kötü bir oyuncu olarak görülüyordum." ifadelerini kullandı.
"EN KÖTÜ ELEŞTİRİLERİ ALDIM"
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
"Karayip Korsanları'nın ikinci filmindeki performansım nedeniyle şimdiye kadarki en kötü eleştirileri aldım ve aynı zamanda Oscar'a aday gösterildim. 21 yaşındaydım ve oldukça kafa karıştırıcı bir dönemdi."
Oyuncu, Oscar'a aday gösterildiğinde 20 yaşındaydı. Keira Knightley daha sonra 2015 yılında The Imitation Game filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmişti.
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