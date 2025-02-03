Oscar'a aday gösterilmeyen Hans Zimmer, Grammy ödülü kazandı

Gladyatör, Inception, Aslan Kral, Dune serisi ve Karayip Korsanları gibi filmlerin müziklerin imza atan Hans Zimmer, Grammy'de ödüle layık görüldü. Film ve televizyon kategorisinde En İyi Film Müziği Bestesi ödülü "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm" ile Hans Zimmer'a gitti.

12 kez Oscar’a aday gösterilen ve iki ödül kazanan Zimmer, bu yıl da ses getiren çalışmasıyla favoriler arasında yer alıyordu. Ancak Akademi, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm’de kullanılan müziklerin, serinin 2021 yılında vizyona giren ilk filmindeki eserlerle önemli ölçüde benzerlik taşıdığını gerekçe göstererek Zimmer’in yarışmaya katılmasını engelledi.



HANS ZİMMER KİMDİR?



Dünyaca ünlü Alman besteci ve müzik yapımcısı Hans Zimmer, kariyeri boyuncu Karayip Korsanları serisi, Gladyatör, Aslan Kral, Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar birçok ünlü filmin müziklerini besteledi. Zimmer son olarak Mufasa: Aslan Kral, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Damsel gibi yapımların müziklerine imza attı.