Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

#OscarsCheerMoment yarışında, Snyder'ın ' Justice League' filmindeki ' Speed Force' sahnesi birinci olurken, bu sahne 2021'in gişe rekortmeni filmi ' Spider-Man: No Way Home' daki üç Spider-Man'in bir araya geldiği anı ve Avengers: Endgame 'deki bütün kahramanların toplandığı sahneyi geride bıraktı.

ESPRİ KONUSU OLDU

Bu iki film kadar etkili olmayan Justice League'in Speed Force sahnesinin birinci olması, sosyal medyada esprili eleştirilerin hedefi olurken, Snyder'ın hayran kitlesinin çok iyi çalıştığı görüldü.



#OscarsFanFavourite kategorisinde kazanan da Snyder'ın 'Army of the Dead' filmi oldu.



Bu filmin, 2021'in en büyük sinema olayı olan Spider-Man: No Way Home'dan ya da bu yarışın başlangıcında oylamada önce giden ancak izleyenlerden oldukça kötü eleştiriler alan Cinderella filminden daha çok oy alması, yine Snyder'ın hayran kitlesinin oylarıyla gerçekleşti.



Öte yandan, Snyder'ın Justice Leage filmi bir yönetmen kurgusu olduğu için bu kategoride yarışmaya uygun görülmedi.



Bunun üzerine Snyder'ın hayran kitlesi, oyuncunun 2021'de çıkan diğer filmi Army of the Dead'e oy verdi.



KATEGORİ BAŞINDAN BERİ ELEŞTİRİLDİ

Oscar'ın seyirci oylamasına yer vermesi başından beri eleştiriliyordu. Çünkü, kategorinin kazanını en çok beğenilen film ya da sahnenin değil, en iyi çalışan hayran kitlesinin belirleyeceği konuşuluyordu.



Ortaya çıkan sonuçlar da bu teoriyi destekler nitelikte.

Önümüzdeki yılın Oscar'larında bu uygulamanın devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

