Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

Oscar Ödülleri’nde bu yıl ilk kez izleyici oylaması yapıldı. Twitter ve Akademi'nin internet sitesi üzerinden yapılan oylamada en çok oyu alan isim Zack Snyder oldu.

Oscar’da ilk kez uygulanan izleyici oylamasının kazananı belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 16:24

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Oscar'a yeni kategori: Seyircinin Seçimi

Oscar'a yeni kategori: Seyircinin Seçimi

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94. Ödülleri’nde bu yıl ilk kez seyirci oylamasına yer verildi. Twitter üzerinden ve Amerika'da yaşayan kişiler için Akademi'nin internet sitesinde düzenlenen oylama sonucu kazanan Zack Snyder oldu.

Twitter üzerinden düzenlenen oylamalar iki kategoride yapıldı. #OscarsCheerMoment başlıklı kategoride, seyircileri en çok neşelendiren/heyecanlandıran film sahnesi belirlenirken, #OscarsFanFavorite kategorisinde 2021'in en iyi filmi için oylama yapıldı.

#OscarsCheerMoment yarışında, Snyder'ın 'Justice League' filmindeki 'Speed Force' sahnesi birinci olurken, bu sahne 2021'in gişe rekortmeni filmi 'Spider-Man: No Way Home'daki üç Spider-Man'in bir araya geldiği anı ve Avengers: Endgame'deki bütün kahramanların toplandığı sahneyi geride bıraktı.

Oscar'da seyirci oylamasının kazananı Zack Snyder
Oscar'da seyirci oylamasının kazananı Zack Snyder

ESPRİ KONUSU OLDU

Bu iki film kadar etkili olmayan Justice League'in Speed Force sahnesinin birinci olması, sosyal medyada esprili eleştirilerin hedefi olurken, Snyder'ın hayran kitlesinin çok iyi çalıştığı görüldü.

#OscarsFanFavourite kategorisinde kazanan da Snyder'ın 'Army of the Dead' filmi oldu.

Bu filmin, 2021'in en büyük sinema olayı olan Spider-Man: No Way Home'dan ya da bu yarışın başlangıcında oylamada önce giden ancak izleyenlerden oldukça kötü eleştiriler alan Cinderella filminden daha çok oy alması, yine Snyder'ın hayran kitlesinin oylarıyla gerçekleşti.

Öte yandan, Snyder'ın Justice Leage filmi bir yönetmen kurgusu olduğu için bu kategoride yarışmaya uygun görülmedi.

Bunun üzerine Snyder'ın hayran kitlesi, oyuncunun 2021'de çıkan diğer  filmi Army of the Dead'e oy verdi.

KATEGORİ BAŞINDAN BERİ ELEŞTİRİLDİ

Oscar'ın seyirci oylamasına yer vermesi başından beri eleştiriliyordu. Çünkü, kategorinin kazanını en çok beğenilen film ya da sahnenin değil, en iyi çalışan hayran kitlesinin belirleyeceği konuşuluyordu.

Ortaya çıkan sonuçlar da bu teoriyi destekler nitelikte.

Önümüzdeki yılın Oscar'larında bu uygulamanın devam edip etmeyeceği  henüz bilinmiyor. 

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