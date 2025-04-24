Oscar'ı kaybeden Demi Moore: Tabii ki hayal kırıklığı yarattı

90'lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vurdu. Usta oyuncu, Oscar'a da aday gösterildi. Ancak Oscar Ödülleri'nde Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı.

Oscar ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Moore, Oscar Ödülleri'nden yaklaşık iki ay sonra ödülü kaybetmesiyle ilgili konuştu.

Time dergisinin etkinliğinde konuşan yıldız, gelecekte Oscar kazanma ihtimali hakkında "Güzel olurdu ama çılgınca istediğimi söyleyemem. 'Oscar'ı kazanmalı mıydım?' sorusuna gelirsek, konuya bu açıdan bakmadığımı söyleyebilirim. Çünkü kazanmadım. Hayatta her şey için sizin için olur, size olmaz. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.