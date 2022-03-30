Oscar'ın reytinglerini artırma çabaları başarılı oldu mu?

Akademi, Oscar Töreni'nin yayıncı kuruluşu ABC ile birlikte reytingleri artırabilmek için tartışmalı kararlara imza atmıştı.

Oscar'ın reytinglerini artırma çabaları başarılı oldu mu?

Haberler 30.03.2022 - 14:20

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Her sene olduğu gibi bu yılda ABC kanalı tarafından yayınlanan Ödül Töreni'nin reytingleri geçen yıla kıyasla arttı, ancak yine de eski günlerdeki reytinglerine ulaşamadı.

Bu yılın ödül töreninde, sunucusuz geçen üç yılın ardından sunuculu formata dönme, 8 ödül kategorisini canlı yayından çıkarma, seyirci oylamasına yer verme gibi bir dizi karar uygulandı. Bunların hepsi son yıllarda düşen Oscar reytinglerini yeniden artırmak için olsa da çok başarılı olmadı. Beyazperde'nin haberine göre tören, seyirciler ve bizzat sinema sektörünün içinde yer alan birçok kişi tarafından sıkıcı olmakla eleştirildi. 

Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde, kırmızı halısız ve adaylar haricinde konuğun olmadığı sade bir tören düzenlenmişti. Bu görkeminden uzak ödül töreni, Oscar tarihinde en az reyting alan tören oldu ve yalnızca 10 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu sene kırmızı halıyla ve davetliler ile birlikte alıştığımız Oscar görüntüleri geri geldi. Törenin reytingleri geçen yıla kıyasla yüzde 56 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 15,4 milyon kişi tarafından izlendi. Fakat yine de bu yılın töreni, Oscar tarihindeki en az reyting alan ikinci tören oldu. Pandemi öncesinde Oscar törenleri ortalama 20 milyon seyirci tarafından canlı olarak izleniyordu.

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