Oscar'ın reytinglerini artırma çabaları başarılı oldu mu?

Her sene olduğu gibi bu yılda ABC kanalı tarafından yayınlanan Oscar Ödül Töreni'nin reytingleri geçen yıla kıyasla arttı, ancak yine de eski günlerdeki reytinglerine ulaşamadı.



Bu yılın ödül töreninde, sunucusuz geçen üç yılın ardından sunuculu formata dönme, 8 ödül kategorisini canlı yayından çıkarma, seyirci oylamasına yer verme gibi bir dizi karar uygulandı. Bunların hepsi son yıllarda düşen Oscar reytinglerini yeniden artırmak için olsa da çok başarılı olmadı. Beyazperde'nin haberine göre tören, seyirciler ve bizzat sinema sektörünün içinde yer alan birçok kişi tarafından sıkıcı olmakla eleştirildi.



Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde, kırmızı halısız ve adaylar haricinde konuğun olmadığı sade bir tören düzenlenmişti. Bu görkeminden uzak ödül töreni, Oscar tarihinde en az reyting alan tören oldu ve yalnızca 10 milyon kişi tarafından izlendi.