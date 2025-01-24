Oscar'lı besteci Hans Zimmer, Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden besteleyecek

Suudi Arabistan'ın Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, besteci Hans Zimmer'ın, Suudi Arabistan milli marşının yeni bir yorumu üzerinde çalışacağını açıkladı. Alalshikh, X platformunda yaptığı paylaşımda Oscar ödüllü Zimmer ile projelerinden bahsetti.

Projeler arasında milli marştan ilham alarak yazılacak “Arabia” adlı orijinal bir beste yer alıyor. Alalshikh paylaşımında, "Bugün zamanımızın en büyük müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen biriyle tanıştım… Efsane Hans Zimmer" diye yazdı.

Al Alshiekh, Hans Zimmer'e, Halid bin Velid'in hikayesini anlatan ve yakında çıkacak olan Yermük Savaşı adlı tarihi filmin devam eden çalışmalarını tanıttı.



Zimmer, geçtiğimiz hafta sonu birçok Türk oyuncunun da boy gösterdiği Joy Ödülleri'ne katıldı ve 24 Ocak'ta Riyad Sezonu kapsamında canlı performans sergileyecek.



HANS ZİMMER KİMDİR?



Dünyaca ünlü Alman besteci ve müzik yapımcısı Hans Zimmer, kariyeri boyuncu Karayip Korsanları serisi, Gladyatör, Aslan Kral, Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar birçok ünlü filmin müziklerini besteledi.

Zimmer son olarak Mufasa: Aslan Kral, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Damsel gibi yapımların müziklerine imza attı.