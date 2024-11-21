Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway'in yeni projesi belli oldu
Son yıllarda "Ocean's 8", "The Witches" ve "WeCrashed" gibi projelerde boy gösteren Anne Hathaway'in sıradaki projesi belli oldu.
Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, Colleen Hoover'ın çok satan kitabı “Verity”nin film uyarlamasında başrol oynayacak.
Senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan mücadeleci bir yazar olan Lowen Ashleigh'i konu edecek.
Hazırlıkları süren ve sinemalarda gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Michael Showalter oturuyor.
Öte yandan Anne Hathaway, geçtiğimiz aylarda "Acemi Prenses" serisinin üçüncü filminde rol alacağını doğrulamıştı.
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