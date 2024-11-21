Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway'in yeni projesi belli oldu

Son yıllarda "Ocean's 8", "The Witches" ve "WeCrashed" gibi projelerde boy gösteren Anne Hathaway'in sıradaki projesi belli oldu.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway'in yeni projesi belli oldu

Hollywood’un başarılı oyuncularından , Colleen Hoover'ın çok satan kitabı “Verity”nin uyarlamasında başrol oynayacak.

Senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan mücadeleci bir yazar olan Lowen Ashleigh'i konu edecek.

Hazırlıkları süren ve sinemalarda gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Michael Showalter oturuyor.

Anne Hathaway "Acemi Prenses 3'te rol alacağını doğruladı

Anne Hathaway "Acemi Prenses 3'te rol alacağını doğruladı

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Öte yandan , geçtiğimiz aylarda "Acemi Prenses" serisinin üçüncü filminde rol alacağını doğrulamıştı.

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