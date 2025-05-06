Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın yeni filminden ilk görüntü yayınlandı

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Denzel Washington'ın yeni filminden ilk görüntü yayınlandı.

Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın yeni filminden ilk görüntü yayınlandı

The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan usta oyuncu Denzel Washington, yönetmen Spike Lee ile yeniden bir araya geldi. İkili, Akira Kurosawa'nın 1963 tarihli polisiye gerilim filmi High and Low adlı filmi yeniden beyazperdeye uyarladı.

Highest 2 Lowest adını taşıyan filmden ilk görüntü yayınlandı.

22 Ağustos'ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra film, 5 Eylül'de dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın yeni filminden ilk görüntü yayınlandı - 1

İkili, son olarak 2006'da Inside Man adlı filmde birlikte çalışmıştı. İkili daha önce Mo' Better Blues, Malcolm X, He Got Game gibi filmlerde bir araya geldi.

Denzel Washington'dan Hollywood aktörü itirafı

Denzel Washington'dan Hollywood aktörü itirafı

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