Oscar'lı oyuncu Julianne Moore, Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce filminde

2015 yılında Still Alice filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Julianne Moore'un yeni rolü belli oldu. Son dönemde May December ile gündemde olan oyuncu, Pedro Almodóvar'ın yeni filminde rol alacak.

Oyuncu, Paralel Anneler, Acı ve Zafer, Zama ve Julieta gibi yapımlara imza atan usta yönetmenin ilk İngilizce dilindeki filminde başrolü üstlenecek.

Filmin adı ise The Room Next Door olacak. Filmde rol alan bir diğer isim Tilda Swinton. Filmin konusuyla ilgili ise "Anne ve kızı arasındaki dram" açıklaması yapıldı. Filmin bahar aylarında New York ve Madrid'de çekileceği biliniyor.

Almodovar'ın son filmi Paralel Anneler 2021 yılında Venedik Film Festivali'nde gösterilmişti.