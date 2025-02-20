Oscar'lı oyuncu Julianne Moore'un çocuk kitabı yasaklandı: Trump'a ateş püskürdü

Unutma Beni, Manolya, Saatler ve Ateşli Geceler gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ABD’li oyuncu Julianne Moore'un Freckleface Strawberry adlı çocuk kitabı yasaklandı. Moore, ABD'deki belirli okullarda çocuk kitabının yasaklanmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. 64 yaşındaki aktrisin 2007 tarihli "Freckleface Strawberry" adlı kitabı, çilleri konusunda güvensiz olan ancak daha sonra onu benzersiz kılan şeyleri kabul etmeyi öğrenen 7 yaşındaki bir kızın hikayesini anlatıyor.

The Guardian'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın, Pentagon okullarındaki "cinsiyet ideolojisi veya ayrımcı eşitlik ideolojisi konularıyla ilgili" kütüphane kitaplarını askıya aldı.

Haberi öğrendikten sonra Julianne Moore, Trump yönetimi altındaki sansür eylemini sosyal medya hesabında eleştirdi.



Oyuncu "İlk kitabım Freckleface Strawberry’nin Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen okullarda yasaklandığını öğrenmek benim için çok şaşırtıcı oldu... Bu resimli kitapta ABD Hükümeti tarafından yasaklanmasına neden olan tartışmalı şeyin ne olduğunu merak etmeden duramıyorum. Gerçekten üzgünüm ve ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu bir ülkede bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.