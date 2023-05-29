Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Asyalı oyuncu Michelle Yeoh, oyuncu olmanın ilk tercihi olmadığını söyledi.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu

'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu. Oyuncu, yeni röportajında hiçbir zaman oyuncu olmayı düşünmediğini söyledi.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu - 1

DANS ETMEK İSTİYORDU

Yaklaşık 40 sene önce ilk kez ekran karşısına geçen yıldız, "Ekranda olmayı hiç hayal etmedim. Tüm dünyam dans üzerine kuruluydu. Kendi okulumu açmak istiyordum. Hep dans etmek istiyordum" ifadelerini kullandı.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu - 2

4 YAŞINDA BALEYE BAŞLADI

60 yaşındaki yıldız, karşısına bir fırsat çıktığını ve bu sayede oyuncu olduğunu söyledi. Büyüyünce usta bir balerin olmanın hayalini kurduğunu belirten Yeoh, 4 yaşında bale eğitimi almaya başladı, 15 yaşında Londra'ya taşındığında eğitimine devam etti.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu - 3

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

60 yaşındaki oyuncu, Star Trek evrenine dahil oluyor. İmparatoriçe Philippa Georgiou'yu canlandıracak olan oyuncu, Star Trek: Section 31 filminde rol alacak. Yeoh, Star Drek: Discovery dizisinin ilk sezonunda da aynı karaktere hayat vermişti.

Deadline'ın haberine göre, 2018 yılında geliştirilen "Star Trek: Section 31" aslında dizi olarak düşünülmüştü. Proje, olarak Paramount+'ta izleyiciyle buluşacak.

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