Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu

Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu. Oyuncu, yeni röportajında hiçbir zaman oyuncu olmayı düşünmediğini söyledi.

DANS ETMEK İSTİYORDU



Yaklaşık 40 sene önce ilk kez ekran karşısına geçen yıldız, "Ekranda olmayı hiç hayal etmedim. Tüm dünyam dans üzerine kuruluydu. Kendi okulumu açmak istiyordum. Hep dans etmek istiyordum" ifadelerini kullandı. 4 YAŞINDA BALEYE BAŞLADI



60 yaşındaki yıldız, karşısına bir fırsat çıktığını ve bu sayede oyuncu olduğunu söyledi. Büyüyünce usta bir balerin olmanın hayalini kurduğunu belirten Yeoh, 4 yaşında bale eğitimi almaya başladı, 15 yaşında Londra'ya taşındığında eğitimine devam etti. YENİ ROLÜ BELLİ OLDU 60 yaşındaki oyuncu, Star Trek evrenine dahil oluyor. İmparatoriçe Philippa Georgiou'yu canlandıracak olan oyuncu, Star Trek: Section 31 filminde rol alacak. Yeoh, Star Drek: Discovery dizisinin ilk sezonunda da aynı karaktere hayat vermişti.



Deadline'ın haberine göre, 2018 yılında geliştirilen "Star Trek: Section 31" aslında dizi olarak düşünülmüştü. Proje, film olarak Paramount+'ta izleyiciyle buluşacak.

