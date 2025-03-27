Oscar'lı oyuncu Renee Zellweger, Only Murders In The Building kadrosunda

İki Oscar ödüllü oyuncu Renee Zellweger, Only Murders in the Building dizisinde rol alacak. Oyuncunun dizideki rolüne dair hiçbir detay paylaşılmadı.



Dizinin kadrosuna son olarak Quentin Tarantino imzalı Inglorious Basterds filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan Christoph Waltz dahil olmuştu.



Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrollerini paylaştığı dizinin 4. sezonuna Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani ve Molly Shannon gibi isimler dahil olmuştu.



Dizi, 3. sezonuyla 21 Emmy ödülüne aday gösterildi.

