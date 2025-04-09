Oscar'lı oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: Erkek egemen sektörde olmak zordu

Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda Hollywood 'un her zamankinden daha ataerkil bir yapıda olduğunu söyleyen Swank, ''Erkeklerin, kadın bakış açısına göre yazdıklarını düşündükleri rolleri oynuyordum ve bu doğru değildi. Öte yandan birilerinin bana nasıl 'kadınsı' görünmem gerektiğini anlatmasından hoşlanmıyordum'' ifadelerini kullandı. ABD'li yıldız, sektörü şimdilerde daha kapsayıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.

1992 yılından beri birçok güçlü yapımda rol alan Hilary Swank'tan dikkat çeken bir itiraf geldi. Women's Health dergisine konuşan 50 yaşındaki Hilary Swank, erkek egemen sektörde genç bir oyuncu olmanın güçlüklerini paylaştı.

İKİ OSCAR KAZANDI



Hilary Swank, ilk Akademi Ödülü'nü 1999 yapımı Boys Don't Cry filmindeki başrolüyle kazandı. Bu filmde, kırsalda ergenlikle mücadele eden transseksüel bir genci canlandırmıştı. İkinci Oscar'ını ise 2004'te Million Dollar Baby filmiyle aldı. Swank, bu filmde bir boksöre hayat veriyordu.



Nebraska doğumlu güzel oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında The Black Dahlia, Red Dust, Conviction ve The Hunt gibi projeler bulunuyor.

