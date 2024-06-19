Oscar'lı yönetmen Jordan Peele'ın merakla beklenen yeni filminin vizyon tarihi belli oldu

"Get Out" (Kapan) filminin yönetmeni Jordan Peele'ın merakla beklenen 4. filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecekti. Ancak Hollywood grevi nedeniyle ertelenen ve vizyon tarihi açıklanmayan filmden haber geldi.
Gecikme sebebiyle yapım şirketinin bu yılki takviminden çıkardığı filmin izleyici karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
Oscar'lı yönetmen yeni vizyon tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Jordan Peele'ın 4. filmi, 23 Ekim 2026'da gösterime girecek.
10.23.26 pic.twitter.com/mTP9GR4dyW— Jordan Peele (@JordanPeele) June 17, 2024
Öte yandan detayları gizli tutulan filmle ilgili Peele, "Bir sonraki projemin benim için net olduğunu hissediyorum" demiş ve bunun en sevdiği filmi olabileceğini düşündüğünü de belirtmişti.
Aynı zamanda oyuncu olan Peele, ilk yönetmenlik deneyimi Get Out ile yaşamıştı. 2017 yapımı film, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Peele daha sonra Us (2019) ve Nope (2022) filmlerine imza attı.
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