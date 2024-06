Oscar'lı yönetmen Jordan Peele'ın merakla beklenen yeni filminin vizyon tarihi belli oldu

" Get Out " (Kapan) filminin yönetmeni Jordan Peele 'ın merakla beklenen 4. filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecekti. Ancak Hollywood grevi nedeniyle ertelenen ve vizyon tarihi açıklanmayan filmden haber geldi.

Aynı zamanda oyuncu olan Peele, ilk yönetmenlik deneyimi Get Out ile yaşamıştı. 2017 yapımı film, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Peele daha sonra Us (2019) ve Nope (2022) filmlerine imza attı.