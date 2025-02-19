Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi ertelendi

"Jurassic Park", "Indiana Jones", "Azınlık Raporu" gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg yeni filmi ertelendi.

Adı hala açıklanmayan ama bir UFO hikayesi işleyeceği açıklanan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecekti. Universal, filmin yeni vizyon tarihini 12 Haziran 2026 olarak açıkladı.

Universal Pictures çatısı altında çekilecek olan film için hazırlıklar sürüyor. David Koepp'in senaryosunu kaleme alacağı filmin hikayesi ise Spielberg imzası taşıyacak.

