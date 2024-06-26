Oscar'lı yönetmenden Disclaimer dizisi: Cate Blanchett başrolde

Yerçekimi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Büyük Umutlar ve Roma gibi yapımlarla tanınan Alfonso Cuaron televizyon dünyasına geri dönüyor. Apple imzalı "Disclaimer" dizisinde Cate Blanchett ve Kevin Kline başrolleri paylaşıyor.

Yedi bölümlük dizi, 11 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Renée Knight'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Catherine Ravenscroft adlı bir gazeteciyi konu alıyor.



Dizide Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George ve Hoyeon gibi isimler yer alıyor. The Aviator ve Blue Jasmine ile iki Oscar kazanan Blanchett, son olarak Tar filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti.