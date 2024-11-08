Oscar'lı yönetmenden Interior Chinatown dizisi geliyor

Next Goal Wins ve Jojo Rabbit gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü Taika Waititi’nin yapımcıları arasında olduğu, Charles Yu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Interior Chinatown dizisi için meraklı bekleyiş başladı.

10 bölümlük dizi, 19 Kasım’dan itibaren dijital platformda yerini alacak.

Jimmy O. Yang’ı Willis Wu olarak izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Chloe Bennet, Ronny Chieng, Tzi Ma, Lisa Gilroy, Archie Kao, Sullivan Jones ve Chau Long gibi isimler bulunuyor