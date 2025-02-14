Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddia edildi

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi "The Odyssey" için hazırlıklara başladı.



KADRODA KİMLER VAR?



Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak "Oppenheimer"da fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie de katıldı.



ORDU'DA ÇEKİLECEK



Christopher Nolan haberleri yayınlayan bir hayran sayfasının yaptığı son paylaşım ise gündem oldu.

"The Odyssey" adlı filmin çekimlerinin bir kısmının Yason Yarımadası'nda çekileceği duyuruldu. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı olan Yason Burnu Yarımadası'nda yapılacak çekimlerde hangi oyuncuların yer alacağı bilinmiyor.

