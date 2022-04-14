Osmaniye'de Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alındı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda sonuç alındı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli "Karatepe Yazıtları", UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.



OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, UNESCO'ya yapılan başvuruya KÜRSAD'ın önayak olduğunu söyledi.



KÜRSAD'ın kendilerine yaptığı başvuru üzerine müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için bir komisyon kurulmasına karar verildiğini anlatan Uzun, "Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşerek ortak bir komisyon oluşturduk ve UNESCO nezdinde çalışmalara hız verdik. Sonuç itibarıyla sevindirici bir netice de aldık. Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" dedi.



"MÜZENİN, UNESCO'NUN İKİ LİSTESİNDE BİRDEN OLMASI ÖNEMLİ"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından müzenin önemli turizm destinasyonları arasına girdiğini ifade etti.



Müzede bulunan çift dille yazılmış yazıtların müzenin listeye girmesiyle tekrar gündeme geldiğini aktaran Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazıtlarımız, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasıyla tüm dünyaca bilinen bir listede kayıt altına alınmış oldu. Bu sayede hem Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi bir kere daha dikkati çekmiş hem de yazıtlarımız listedeki 70 kayıtlı miras eser arasına girmiş oldu. Müzemizin UNESCO'ya ait iki önemli listede birden olması, tanıtım açısından oldukça önemli bir destek sağlayacak. Böylelikle hem Turist Rehberleri Odası hem de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, bu bölgeyi işaret edecektir. Dolayısıyla bu, Osmaniye'mizin, memleketimizin tanıtılması anlamında önemli bir adım olacaktır."

