Osmaniye'de restorasyonu tamamlanan müzeler ziyarete açıldı

Torun, depremde müze içerisinde yer alan ve 2014'de vefat eden Prof. Dr. Halet Çambel'in kullandığı kazı evinin sütunlarından bazılarının da zarar gördüğünü belirtti.



Çukurova'nın Efes'i olarak tanınan Kastabala Antik Kenti'nde de sütunlu yoldaki bir sütunun yıkıldığını belirten Torun, şöyle devam etti:



"Antik kentte yer alan Bodrum Kalesi'nin dış yüzeyindeki duvarın taşlarının döküldüğü ve hafif yarıkların olduğu tespit edildi. Kastabala Ören Yeri'nin güney kısmındaki kilisede bir duvarın çöktüğünü belirledik. Aynı zamanda da orada bulunan hamamın duvar kısmının küçük bir bölümünün çöktüğü tespit edildi. Ama bunların hepsinin restorasyonu yapılabilir durumda. Özellikle sütunların kaldırılması ve güney taraftaki kilisenin restorasyonuyla ilgili çalışmaları başlattık."

"KASTABALA VE ASLANTAŞ ZİYARETE AÇILDI"



Torun, deprem sonrası hasar tespit ve restorasyon çalışmaları nedeniyle Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Kastabala Antik Kenti'nin ziyarete kapatıldığını hatırlatarak, "Karatepe Aslantaş Müzesi içerisindeki vitrinlerin oynamasıyla birlikte kırılan eserlerimizin restorasyonu bitti. Diğer alanlardaki hafif çatlakların da giderilmesiyle şu anda Karatepe Aslantaş Müzesi ziyaretçilere açılmış durumda. Kastabala Ören Yeri'nde de güvenlik tedbirleri alınarak, Bodrum Kalesi etrafına fazla yaklaşılmaması kaydıyla şu anda ziyarete açılmış durumda. Dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. Torun, "kaleler şehri" olarak anılan Osmaniye'de diğer bazı kalelerin duvar kısımlarında hasarlar görüldüğünü, ancak çok önemli bir zararın yaşanmadığını belirtti.



Kent merkezinde bulunan tarihi konaklarda yaşanan zararların restorasyonu için gerekli hibe fonlarının hazır olduğunu aktaran Torun, şu ifadeleri kullandı:



"Mülk sahipleri başvurdukları taktirde restorasyonları yapılacak. Bahçe ilçesinde bulunan Ağcabey Cami'mizde hasar alan yerlerden. Bu eserimizi de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle birlikte aslına uygun şekilde tekrar turizme kazandıracağız. Genel anlamda baktığımızda Osmaniye'mizdeki eser ve yapılarda çok büyük sıkıntılar olmadığını görüyoruz."