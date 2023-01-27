Osmanlı’da basılan ilk kitap ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı İmparatorluğu’nda İbrahim Müteferrika matbaasında 1729’da basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı” ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück'ün ‘Vita Nova’ isimli imzalı kitabı Küçükçekmece’de sergileniyor. Eserler, 1 ay boyunca ziyarete açık olacak.



11 İMZALI ESER BULUNUYOR



Kentin kültür havzasına katkı sağlamak ve yeni ufuklar katmak amacıyla önemli bibliyomanları ve nadir koleksiyonları edebiyatseverlerle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinin ilk konuğu olarak Yazar Selçuk Altun’u konuk etti. Moderatörlüğünü Yazar Metin Celal’in yaptığı söyleşide gençlerle bir araya gelen Altun, kitap koleksiyonculuğu, bibliyomanlık, nadir ve imzalı kitaplardan yola çıkıp eserlerine varan eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.



Türkiye’nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 adet kitap yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki İmzalı Müze, Pazartesi günleri hariç saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

