Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın "Evcilik" filminde buluşuyor

Evcilik adlı filmde rol alacak isimler belli oldu. Film çekimlerinin Asos'ta başlayacağı belirtildi.

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın "Evcilik" filminde buluşuyor

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın gibi ünlü oyuncular "Evcilik" adlı filmde buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlenen Ümit Ünal, filmi için hazırlıklarına başladı.

KADRO HAKKINDA

Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan filmde Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Nejat İşler buluşuyor.  çekimlerinin Asos'ta başlayacağı belirtildi.

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın "Evcilik" filminde buluşuyor - 1

Filmin yapımcılığına ise başarılı oyuncu Nejat İşler ve Emre Oskay imza atacak.

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