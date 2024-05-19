Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın "Evcilik" filminde buluşuyor

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın gibi ünlü oyuncular "Evcilik" adlı filmde buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlenen Ümit Ünal, filmi için hazırlıklarına başladı.

KADRO HAKKINDA

Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan filmde Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Nejat İşler buluşuyor. Film çekimlerinin Asos'ta başlayacağı belirtildi.