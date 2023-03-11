Öykü Karayel ve Kenan Ece İrlanda dizisinde

Öykü Karayel ve Kenan Ece, İrlanda ve Amerika ortak yapımı 'Kin' (Akraba) dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu.



Karayel’in ana kadrodaki ‘Nuray Batuk’ rolünü canlandıracağı dizide Kenan Ece ise ‘Hamza’ karakteriyle ekrana gelecek. Yeni sezonu 19 Mart’ta başlayacak olan dizi, Diarmuid Goggins ile Tessa Hoffe tarafından yönetildi.



Peter McKenna ile Ciarán Donnelly de proje tasarımını yaptı. Yapımın ilk sezonunda Aidan Gillen, Charlie Cox, Clare Dunne, Maria Doyle Kennedy, Emmett J. Scanlan, Sam Keeley, Ciaran Hinds gibi ünlü oyuncular yer aldı.



İrlanda’nın devlet televizyonu RTÉ One’da yayınlanan suç draması türündeki dizi, çete savaşının içine düşen bir İrlanda ailesinin hikayesini ve aile bağlarını konu alıyor. Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti Haberi Görüntüle