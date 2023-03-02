"Öylesine Bir Dinleti" İstanbul'da sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneleyeceği "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyunun İstanbul ön gösterimi, 10 Mart'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1985'te sahnelenmeye başlanan ve 1989'dan itibaren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından programa alınan müzikli oyun, Murat Göksu'nun yönetmenliğinde seyircilerle buluşacak.



Oyun kapsamında izleyicilere klasikleşmiş ve sevilen opera aryaları, şarkılar, türküler eşliğinde geniş bir repertuvar sunulacak.



Can Reha Gün, Yücel Özeke, Ceren Aydın, Bezmi Hazal Ekşi, Ayçin Sürücüer, Merve Tokat, Berk Özbek, Ufuk Toker, Emrah Erdem Gedik, Burak Kul, Emre Güngör ve Ali Haydar Taş'ın, Aslihan Korkmaz ve Olena Şenol'un piyanosu eşliğinde rol alacağı oyunun dekor ve kostüm uygulamasını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yapacak. Ön gösterimin ardından eser 10, 14 ve 21 Mart'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.