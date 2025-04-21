Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım: Hikayenin merkezinde Jessie yer alacak
Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan Oyuncak Hikayesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026'da vizyona girecek olan film ile ilgili detaylar belli oldu.
Disney ve Pixar imzalı Oyuncak Hikayesi 5 için hazırlıklar sürüyor. 19 Haziran 2026’da vizyona girecek olan filmden ilk detaylar geldi. Seride Buzz Işıkyılı karakterine hayat veren Tim Allen, WIVB 4 kanalına konuştu.
Ünlü isim, "Size Jessie üzerine oldukça fazla yoğunlaşan bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Tom Hanks ve ben -yani Woody ve ben- yeniden bir araya geliyoruz. Ve filmde, Buzz Işıkyılı’nın yer aldığı inanılmaz bir açılış sahnesi var. Bunu söyleyebilirim, ama daha fazlasını veremem" dedi.
HİKAYENİN ODAK NOKTASI BELLİ OLDU
Filmle ilgili daha fazla detay vermeyen Allen, 1999 tarihli Toy Story 2 ile seriye dahil olan ve izleyicilerin gözlü önüne yerleşen kovboy kız Jessie karakterinin bu kez merkezde yer alacağını doğruladı.
"SENARYO İYİ OLMASAYDI GERİ DÖNMEZDİM"
Tim Allen, Andrew Stanton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosuna güvendiğini de “Senaryo yeterince iyi olmasaydı geri dönmezdim" sözleriyle açıkladı.
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