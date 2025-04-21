Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım: Hikayenin merkezinde Jessie yer alacak

Disney ve Pixar imzalı Oyuncak Hikayesi 5 için hazırlıklar sürüyor. 19 Haziran 2026’da vizyona girecek olan filmden ilk detaylar geldi. Seride Buzz Işıkyılı karakterine hayat veren Tim Allen, WIVB 4 kanalına konuştu.

Ünlü isim, "Size Jessie üzerine oldukça fazla yoğunlaşan bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Tom Hanks ve ben -yani Woody ve ben- yeniden bir araya geliyoruz. Ve filmde, Buzz Işıkyılı’nın yer aldığı inanılmaz bir açılış sahnesi var. Bunu söyleyebilirim, ama daha fazlasını veremem" dedi.