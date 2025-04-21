Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım: Hikayenin merkezinde Jessie yer alacak

Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan Oyuncak Hikayesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026'da vizyona girecek olan film ile ilgili detaylar belli oldu.

Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım: Hikayenin merkezinde Jessie yer alacak

Disney ve Pixar imzalı Oyuncak Hikayesi 5 için hazırlıklar sürüyor. 19 Haziran 2026’da vizyona girecek olan filmden ilk detaylar geldi. Seride Buzz Işıkyılı karakterine hayat veren Tim Allen, WIVB 4 kanalına konuştu.

Ünlü isim, "Size Jessie üzerine oldukça fazla yoğunlaşan bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Tom Hanks ve ben -yani Woody ve ben- yeniden bir araya geliyoruz. Ve filmde, Buzz Işıkyılı’nın yer aldığı inanılmaz bir açılış sahnesi var. Bunu söyleyebilirim, ama daha fazlasını veremem" dedi.

Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım: Hikayenin merkezinde Jessie yer alacak - 1

HİKAYENİN ODAK NOKTASI BELLİ OLDU

Filmle ilgili daha fazla detay vermeyen Allen, 1999 tarihli Toy Story 2 ile seriye dahil olan ve izleyicilerin gözlü önüne yerleşen kovboy kız Jessie karakterinin bu kez merkezde yer alacağını doğruladı.

Bu hikaye dünyayı değiştirdi (Oyuncak Hikayesi /Toy Story)

Bu hikaye dünyayı değiştirdi (Oyuncak Hikayesi /Toy Story)

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"SENARYO İYİ OLMASAYDI GERİ DÖNMEZDİM"

Tim Allen, Andrew Stanton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosuna güvendiğini de “Senaryo yeterince iyi olmasaydı geri dönmezdim" sözleriyle açıkladı.

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