Oyuncu Doğacan Taşpınar yaşamını yitirdi

Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar 45 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medyadan duyurdu.

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, yaşamını yitirdi. Taşpınar'ın vefat haberini Sendikası hesabından duyurdu. 

Sendika tarafından yapılan paylaşımda; "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" ifadeleri yer aldı.

Doğacan Taşpınar'ın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini hüzne boğdu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğacan Taşpınar 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

