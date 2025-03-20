Oyuncu Filiz Küçüktepe yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Filiz Küçüktepe 75 yaşında hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisindeki Hacer rolüyle tanınan ve birçok filmde rol alan oyuncunun dizideki eşi Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz ise 2020'de yaşamını yitirmişti.

Küçüktepe'nin cenazesi yarın Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek. 1949 yılında doğan Küçüktepe, Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlarda rol aldı.