Oyuncu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti (Gülümser Gülhan kimdir?)

Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı "Latif" karakterinin eşi "Petra" rolüyle hafızalara kazınmıştı.



Vefat haberini, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.



Vakfın açıklamasında; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

