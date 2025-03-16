Oyuncu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti (Gülümser Gülhan kimdir?)
"Davacı" ve "Postacı" filmleriyle tanınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Gülümser Gülhan'ın vefatını duyurdu.
Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı "Latif" karakterinin eşi "Petra" rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Vefat haberini, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Vakfın açıklamasında; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?
Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.
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