Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında yaşamını yitirdi. "Dunkof yok Davut" repliğiyle hafızalara kazınan oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" sözleriyle paylaştı.
1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlayan Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde rol alan oyuncu, aynı zamanda ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi.
Oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.