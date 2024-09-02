Oyuncu İbrahim Çelikkol, İtalya'da ödül aldı

Dünyanın köklü sinema festivallerinden olan ve 28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali çerçevesinde düzenlenen "Kineo" ödülleri sahiplerini buldu.



İtalya'da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneğinin, sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003’ten bu yana verdiği ödüllerde bu yıl Türk oyuncu İbrahim Çelikkol, izleyenlerin ve jürinin oylarıyla "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.