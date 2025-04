Oyuncu Jay North hayatını kaybetti

North, 1959-1963 yılları arasında yayınlanan Dennis the Menace dizisinde savaş sonrası dönemin ‘Amerikan çocuğu’ imajını yansıtan Dennis Mitchell karakteriyle tanınıyordu.

1959-1963 yılları arasında Dennis the Menace dizisinde rol alan çocuk yıldız, Florida Gölü'ndeki evinde öldü. North, Dennis rolü için ilk seçmelere katıldığında 6 yaşındaydı. 1993 tarihli bir röportajda North, Dennis the Menace'in dört sezonun ardından sona ermesinden mutsuz olmadığını söyledi.

Aktör daha sonra Ivan Tors tarafından yönetilen Zebra in The the Kitcher (1965) adlı filmde rol aldı.